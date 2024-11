Cor 3 maggio 2021 Tore Serra presidente Federbasket Sardegna L’assemblea regionale straordinaria, riunitasi a seguito delle dimissioni di Bruno Perra di recente nominato presidente del Comitato regionale del Coni, ha eletto presidente il candidato unico Antonio Salvatore Serra, con 84 voti (87 votanti)







CAGLIARI - Si sono svolte sabato pomeriggio a Cagliari, all'interno del T Hotel, le elezioni per il rinnovo della carica di presidente del Comitato regionale della Federbasket, del Consiglio Direttivo regionale per il quadriennio olimpico 2021-2024. L'assemblea regionale straordinaria, riunitasi a seguito delle dimissioni di Bruno Perra di recente nominato presidente del Comitato regionale del Coni, ha eletto presidente il candidato unico Antonio Salvatore Serra, con 84 voti (87 votanti).In tutto 99 le società affiliate aventi diritto. Nella serata sono stati nominati consiglieri: Daniela De Martini (79 voti), Giuseppe Manca (83), Irene Mattana (81), Giampiero Sechi (82).Queste le prime dichiarazioni del neo Presidente del Comitato regionale, Salvatore Serra, alle società: «Carissime società affiliate, è con orgoglio e fierezza che voglio esprimere, a nome mio e a quello dei consiglieri eletti, il mio più sentito ringraziamento, per la fiducia e il consenso mostrato in occasione dell'elezione per il rinnovo della carica di presidente del Comitato regionale della Federbasket e del Consiglio Direttivo regionale per il quadriennio olimpico 2021-2024. Credo che una fiducia così ampia da parte delle società sia un punto di partenza importante per poter iniziare a svolgere con dedizione il lavoro che ci è stato affidato. Grazie».