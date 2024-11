Red 4 maggio 2021 Bonus studenti con disabilità: domande a Sassari Fino alle 23.59 di giovedì 3 giugno, le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nei Servizi scolastici di istruzione degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio possono presentare domanda per richiedere una misura di sostegno economico



SASSARI - Fino alle 23.59 di giovedì 3 giugno, le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nei Servizi scolastici di istruzione degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio possono presentare domanda per richiedere una misura di sostegno economico. L’istanza può essere trasmessa esclusivamente compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari con accesso tramite “Sistema unico di identità digitale”. Non saranno accettate istanze inviate via Pec al protocollo dell’Ente o in altro modo.



Possono presentare domanda gli educatori specializzati che intervengono nell'ambito dell'assistenza specialistica finalizzata all'autonomia e alla comunicazione in classe; gli addetti al servizio igienico-sanitario degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio e i lavoratori addetti al servizio mensa (nell'ambito dell'assistenza specialistica degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio). Possono beneficiare del contributo i lavoratori compresi in queste categorie per il periodo in cui gli stessi non hanno posseduto alcuna forma di reddito o hanno beneficiato di redditi o integrazioni reddituali in misura inferiore a 800euro mensili, da gennaio a dicembre 2020.



I lavoratori compresi in queste categorie, con contratto a tempo indeterminato di tipo part-time verticale o ciclico che, nel periodo da gennaio a giugno 2020, in ragione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sono stati collocati anche parzialmente in Cigo, Fis e Cigd. Infine, chi, sempre tra queste categorie, con contratto a tempo indeterminato di tipo part-time verticale o ciclico, che nel periodo compreso tra la conclusione dell’anno scolastico 2019/20 e l’inizio dell’anno scolastico 2020/21 non hanno ottenuto nessuna forma di sostegno al reddito. Il bonus è erogabile in misura massima pari a 800euro mensili, calcolato in rapporto al periodo nel quale i lavoratori non hanno posseduto alcuna forma di reddito o hanno beneficiato di redditi o di integrazioni salariali in misura inferiore a 800euro. Sul sito del Comune sono pubblicati l’avviso integrale, la piattaforma con cui poter presentare la domanda e le istruzioni per facilitare la compilazione. Per ulteriori informazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web bonusoperatoriscolastici@comune.sassari.it.