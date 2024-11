Red 5 maggio 2021 «Per superare difficoltà, buon senso e rafforzare l’Esecutivo» «Solo fantasiosi retroscena su presunte contrapposizioni. Sorge il dubbio che qualcuno sia interessato a contrabbandare questa tesi per nascondere il proprio ruolo in una crisi che è palesemente ancorata a difficoltà nei rapporti fra gruppi e partiti di Maggioranza e il sindaco», dichiara l´ex sindaco Marco Tedde, che bolla così i commenti sui suoi rapporti politici con il presidente del Consiglio regionale Michele Pais e apre all´Opposizione sui grandi temi



ALGHERO - Nervosismo e rapporti sempre tesi in seno alla coalizione che dal 2019 amministra ad Alghero non senza difficoltà. «Leggo di fantasiosi retroscena che vedrebbero una presunta contrapposizione fra me e il presidente del Consiglio regionale Pais alla base delle difficoltà che agitano la Maggioranza consiliare e la Coalizione che guida la città. Contrapposizione del tutto inesistente. Fra me e Pais esiste un rapporto di amicizia e proficua collaborazione ultraventennale che non corre il rischio di essere minato da indebite supposizioni».



L'ex sindaco di Alghero Marco Tedde mette un punto sui suoi rapporti politici con Michele Pais e rilancia per fare chiarezza sulla delicatissima situazione politica locale: «Sorge il dubbio che qualcuno sia interessato a “contrabbandare” questa tesi. Magari al fine di nascondere il proprio ruolo in una crisi che è palesemente ancorata a difficoltà, a volte fisiologiche, nei rapporti fra gruppi e partiti di Maggioranza e il sindaco. Difficoltà che credo si possano riportare alla loro dimensione naturale stabilendo ed esercitando ruoli e compiti e definendo un metodo di condivisione preventivo sui temi che consenta a tutti di contribuire a realizzare obbiettivi importanti per le famiglie e le imprese algheresi. Ma anche rafforzando l'Esecutivo per affrontare la difficile fase di rilancio basata sulla captazione di risorse europee, statali e regionali e su progetti cantierabili».



L'ex primo cittadino algherese scende personalmente in campo per tentare di trovare la quadra, lanciando un messaggio chiaro agli “alleati” e apre all'Opposizione: «Da parte mia e di Forza Italia, ma, son certo, anche di tutti gli altri partiti, credo che vi sia la forte volontà di tracciare un percorso rettilineo e proficuo per affrontare il periodo post pandemia. Anche, se necessario, coinvolgendo l'Opposizione nelle grandi tematiche. Il Centrodestra sardista algherese è forte e permeato da significative competenze che possono veramente fare la differenza. Ma occorre la buona volontà, il buon senso e l'intelligenza di tutti. Ma proprio di tutti».



Nella foto: Marco Tedde