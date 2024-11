Red 6 maggio 2021 Secchi vicedirettrice Comunicazione Diocesi L´arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi ha nominato vicedirettrice dell´Ufficio Diocesano per le comunicazioni sociali Maria Luisa Secchi, giornalista di “Radio Kalaritana” dal 2009



CAGLIARI - L'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi ha nominato vicedirettrice dell'Ufficio Diocesano per le comunicazioni sociali Maria Luisa Secchi, giornalista di “Radio Kalaritana” dal 2009. Laureata in filosofia e iscritta all'Ordine come professionista, si affiancherà al direttore, don Giulio Madeddu, per il servizio nell'Ufficio stampa della chiesa locale e per il coordinamento dei media diocesani. La nomina si inserisce in un percorso di riqualificazione e rilancio della struttura comunicativa della Diocesi cagliaritana.



Nella foto: don Giulio Madeddu e Maria Luisa Secchi