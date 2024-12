Red 10 maggio 2021 Ute Alghero: gli appuntamenti della settimana Domani pomeriggio, Gianfranco Casu illustrerà “La storia della Sartiglia per racconti ed immagini”, mentre giovedì pomeriggio, Emmanuele Farris, parlerà de “La natura in città: alla scoperta della biodiversità urbana di Sassari”



ALGHERO – Nuovo doppio appuntamento settimanale organizzato dall'Università delle tre età di Alghero, in modalità telematica. Si inizia domani, martedì 11 maggio, alle 16.30, quando il fotografo ufficiale della “Fondazione Sartiglia” Gianfranco Casu terrà un incontro su “La storia della Sartiglia per racconti ed immagini”. Giovedì 13 maggio, alle 16.00, il coordinatore della Sezione sarda della Società botanica italiana Emmanuele Farris, professore associato di Botanica sistematica-chimica e farmacia terrà una conferenza intitolata “La natura in città: alla scoperta della biodiversità urbana di Sassari”.