A.B. 11 maggio 2021 La Dinamo perde ed è quinta Il Banco di Sardegna Sassari cede 106-101 contro Cantù sul parquet del PalaDesio e chiude la regular season al quinto posto. Così, perde anche il fattore campo. Nei quarti di finale dei play-off, i biancoblu troveranno la Reyer Venezia: si inizierà giovedì, al PalaTaliercio, con Gara1



SASSARI - La Dinamo perde ed è quinta. Il Banco di Sardegna Sassari cede 106-101 contro Cantù sul parquet del PalaDesio e, complici la vittoria di Venezia a Reggio Emilia e la sconfitta della Virtus Bologna contro Trento, chiude la regular season al quinto posto. Così, perde anche il fattore campo. Nei quarti di finale dei play-off, i biancoblu troveranno la Reyer Venezia: si inizierà giovedì, al PalaTaliercio, con Gara1.



Padroni di casa già condannati alla retrocessione in A2 e senza l’ex Jaime Smith, out per infortunio. Coach Edoardo Casalone (ancora al posto di Gianmarco Pozzecco) deve fare a meno di Jason Burnell, a riposo precauzionale in vista della post season, e promuove in quintetto Kaspar Treier. E' proprio Treier ad aprire la sfida firmando i primi 4punti biancoblu, Gaines e Procida bombardano dall’arco e portano avanti Cantù per il 12-8 dopo 4’. Radic commette il secondo fallo e prende un tecnico per proteste, Spissu a segno dalla lunetta, fa 0/2 invece Bilan. I locali continuano a far male dai 6,75 (6/7) e il Banco è a -7 a metà frazione. Casalone ruota i suoi uomini e ha subito risposte positive da Kruslin e Happ che ridanno fiato fino al 22-20 al 7’. Ritmi alti e poca lucidità nelle scelte, la Dinamo si tiene a contatto grazie ai liberi nonostante le basse percentuali (6/11) e dopo 10’ è 25-22. Cantù è più determinata e in meno 3' firma un parziale di 11-6, sul -8 al 13’ Coach Casalone chiama time-out per rimettere ordine. La Dinamo risponde presente spinta da Treier (migliore tra i sassaresi fino a questo momento) e costruisce un parziale di 0-7 (36-35). Sorpassi e controsorpassi, poi le triple fanno volare gli uomini di Bucchi (sarà 13/19 al 20’) e Leunen allontana il Banco a -10. Il time-out di Casalone sortisce pochi effetti, ai biancoblu servono i liberi (15/21) e una magia di Bilan per provare a raddrizzare il match, Gaines si conferma solido condottiero e top scorer (19punti): si va negli spogliatoi sul 60-49.



Al rientro dall'intervallo lungo il Banco sembra avere più grinta, ma continuano i problemi in difesa e a rimbalzo, è la partita degli attacchi, Procida e Gaines puniscono ogni errore, Spissu e Kruslin si adeguano al gioco canturino e al 26’ è 70-65. Piove sul bagnato, Kruslin conclude il suo match per somma di falli, Gaines incrementa il vantaggio dalla lunetta e i punti personali (già 30 al 28’), il Banco si tiene in scia con i canestri di Katic e Gentile, i ritmi alti premiano Cantù che onora al meglio l’ultima gara della stagione: è 81-73 al 30’. La Dinamo tenta il tutto per tutto, 0-6 di parziale e -2 al 32’, con time-out Bucchi sull’81-79. Brianzoli in momentaneo blackout, Bendzius firma la parità, La Torre spezza l’inerzia sassarese, ancora una volta le triple inguaiano i biancoblu (87-81 al 34’). Il Banco si affida al quintetto piccolo e ai punti dell’asse Spissu-Bilan (89-87), esce Katic per un problema fisico, Gaines e Pecchia rimettono il piede sull’acceleratore e gli ospiti continuano a inseguire a 2’ dal termine (97-93). Spissu è l’ultimo a mollare, ma i padroni di casa vincono con merito.



PALLACANESTRO CANTU'-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 106-101:

PALLACANESTRO CANTU': Gaines 43, Bresolin ne, Thomas 12, Procida 8, Leunen 6, La Torre 11, Lanzi ne, Johnson 9, Bayehe 4, Baparapè ne, Pecchia 13, Radic. Coach Piero Bucchi.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 25, Bilan 17, Treier 16, Chessa, Kruslin 11, Happ 7, Katic 7, Re ne, Burnell ne, Bendzius 7, Gandini ne, Gentile 11. Coach Edoardo Casalone.

PARZIALI: 25-22, 31-23, 81-73.



Nella foto: Marco Spissu, top scorer sassarese