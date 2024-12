Red 12 maggio 2021 Strade: l´amministratore Anas in Sardegna Programmata la visita dell´ad Massimo Simonini nell´Isola. L´assessore regionale dei Lavori pubblici Aldo Salaris chiede lo sblocco delle assunzioni e tempi nuovi per le opere ferme



CAGLIARI - Si è svolto ieri mattina (martedì), in videoconferenza, il primo incontro tra l’assessore regionale dei Lavori pubblici Aldo Salaris e l’amministratore delegato dell'Anas Massimo Simonini. Nodo occupazionale e abbattimento drastico dei tempi delle progettazioni e della realizzazione delle opere i temi trattati, con la richiesta formale da parte dell’esponente della Giunta Solinas di un sopralluogo in Sardegna dell’ad finalizzato a fare il punto della situazione viaria sarda con visita nei principali cantieri. Il sopralluogo è stato concordato a breve, già entro la fine del mese, e sarà anche l’occasione per affrontare il nodo occupazionale che interessa la presenza dell'Anas in Sardegna.



«La Regione aveva concordato con Anas un piano di assunzione specifico in Sardegna a oggi disatteso. A causa della crisi generata dalla pandemia – spiega Salaris - si sono verificati rallentamenti tali da non fornire più alcuna garanzia per i lavoratori sardi. Oggi abbiamo chiesto con forza lo sblocco delle assunzioni del personale Anas con selezioni direttamente nell’Isola e una implementazione della struttura compartimentale sarda, che necessita a nostro avviso di figure di alto profilo tecnico, reperibili anche in loco, che possano consentire il decentramento di alcune attività oggi incardinate su Roma».



Nel corso dell’incontro, l’assessore regionale ha avanzato all'Anas la richiesta di un maggiore coinvolgimento dei sindaci interessati dalle opere viarie: «I territori hanno necessità di essere informati, i sindaci chiedono di essere coinvolti, di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori per comunicarlo ai cittadini e la Regione, davanti a questa richiesta, bon può mostrarsi sorda. Alla stagione della collaborazione dobbiamo far seguire quella del dialogo proficuo con le Amministrazioni comunali».