Red 13 maggio 2021 Asili nido: adesioni entro il 24 maggio a Cagliari Le strutture interessate al convenzionamento con il Comune di Cagliari per l´anno educativo 2021/22, dovranno inviare richiesta via Posta elettronica certificata



CAGLIARI - Nella sezione “Documenti e dati/Bandi/Altri bandi e avvisi” del portale del Comune di Cagliari è presente l'Avviso con il quale le strutture per l'infanzia cittadine, che accolgono minori dai tre mesi ai tre anni, vengono invitate al convenzionamento con il Comune per l'anno educativo 2021/22. I rappresentanti delle strutture interessate, in possesso dei requisiti previsti, dovranno inviare la richiesta di adesione, in carta libera, via Posta elettronica certificata, all'indirizzo web protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it, entro la data di scadenza fissata per lunedì 24 maggio.



La convenzione con il Comune prevede una quota di posti da assegnare ai beneficiari ammessi al servizio asilo nido in seguito all'approvazione della graduatoria di ammissione per l'anno 2021/22. Le strutture che erano già convenzionate nell'anno educativo 2020/21 e che intendono aderire alla convenzione anche per l'anno educativo 2021/22, dovranno rinnovare il proprio interesse inviando apposita richiesta con le stesse modalità.



Nella domanda dovrà essere indicato il numero di posti (capienza massima al netto di eventuali posti riservati a utenti privati) che si mettono a disposizione del Comune, pur precisando che non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di assegnare tutti i posti messi a disposizione dalla struttura, nel caso in cui non ci siano richieste per la stessa da parte dell'utenza.