Antonio Burruni 17 maggio 2021 Serie B: esordio vincente per la Mercede Nella prima giornata della Coppa del Centenario di basket femminile, le ragazze di coach Manuela Monticelli hanno sbancato 37-51 il parquet dell´Elmas. In doppia cifra Tijana Mitreva con 13punti e Asia Kalvea con 12. Tra le padrone di casa, 10 punti per Pasolini e Poddighe



ALGHERO – Buona la prima per la Mercede Alghero, che nella prima giornata del girone unico del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, valido per la Coppa del Centenario, ha sbancato per 37-51 il parquet dell'Elmas. Il primo quarto è filato sul filo dell'equilibrio, con le padrone di casa in vantaggio 11-10.



Copione completamente stravolto nei secondi 10' del match, con le ospiti che mettono a segno uno 0-17 parziale che indirizza decisamente la sfida, con le due squadre che tornano negli spogliatoi sull'11-28 Mercede. Al rientro dall'intervallo lungo, torna l'equilibrio, con le algheresi che aggiungono un altro mattoncino (13-14 parziale), arrivando al 30' sul 24-41.



Negli ultimi 10', le cagliaritane provano a rosicchiare un po' di svantaggio (13-10), ma la sirena sancisce il primo successo stagionale della Mercede.



ELMAS-MERCEDE ALGHERO 37-51:

ELMAS: Poddighe 10, Piludu, Pasolini 10, Corda 8, Muscas, Alvau 1, Caschili, Dotta, Zoncheddu 4, Valenti 4, Locci. Coach Epifanio Schirru.

MERCEDE ALGHERO: Scarpa, Lubrano 3, Tiburcio Martinez 2, Canu 6, Kozhobashiovska 5, Kaleva 12, Solinas 4, Usai 3, Milia, Obinu 3, Migoni, Mitreva 13. Coach Manuela Monticelli.

PARZIALI: 11-10, 11-28. 24-41.