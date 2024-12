S.A. 17 maggio 2021 Plasticfree, via 200 chili di rifiuti da Maria Pia Domenica in Sardegna grande mobilitazione diffusa per l´associazione ambientalista: 11 eventi in contemporanea; 500 partecipanti e 6 tonnellate di spazzatura raccolta. Ad Alghero ripulita la Pineta e prossimo appuntamento a luglio con la pulizia del fondale davanti al Lido



ALGHERO - Si è tenuta domenica mattina ad Alghero l'iniziativa promossa dall'associazione Plasticfree per ripulire la pineta di Maria Pia. La Onlus è nata nel 2019 come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 900 referenti in tutt’Italia, è una delle più influenti sulla sensibilizzazione in tema di sensibilizzazione, raccolta e riciclo della plastica.



Ieri in Sardegna la mobilitazione è stata significativa in tante località dell'isola con numeri incoraggianti anche per il futuro: 11 eventi in contemporanea; 500 partecipanti e 6 tonnellate di spazzatura raccolta. Ad Alghero hanno preso parte alla manifestazione una quarantina di persone che hanno portato via dalla pineta e dalla spiaggia fino a Fertilia oltre 200 chilogrammi di rifiuti.



Il plauso è arrivato anche dall'assessore all'Ambiente Andrea Montis che ha accolto i partecipanti insieme al referente della Provincia di Sassari Francesco Ruggiu. Tra loro anche gli operatori e i beneficiari del Progetto di seconda accoglienza Sai "Junts" del Comune di Alghero e della Onlus "G.Puletti" di Macerata. «E' stato un ottimo primo riscontro a cui seguiranno altre iniziative di raccolta ma soprattutto di sensibilizzazione nell'utilizzo della plastica e nel riciclo come è nell'anima di questa associazione - ha commentato il coordinatore locale Francesco Ruggiu -. Siamo pronti a partire con una campagna ad hoc nelle scuole già dal prossimo anno». L'appuntamento con Plasticfree ad Alghero è fissato per il mese di luglio con la pulizia del fondale davanti alla spiaggia del Lido.



Nella foto: i partecipanti al primo incontro di Plasticfree nella pineta di Maria Pia