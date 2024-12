Red 17 maggio 2021 Proseguono le celebrazioni per i 400 anni UniCa La Facoltà di Ingegneria e architettura organizza una mostra e un seminario con l´intervento del rettore dell´Università degli studi di Cagliari Francesco Mola e dei suoi tre predecessori Pasquale Mistretta, Giovanni Melis e Maria Del Zompo. Parteciperanno l´architetto Joao Ferreira Nunes e il designer di Luna Rossa Horacio Carabelli



CAGLIARI - “Università e spazio. Acqua, aria, terra” è il tema scelto dalla Facoltà di Ingegneria e Architettura per celebrare i quattro secoli dell'Università degli studi di Cagliari. Venerdì 21 maggio, alle 9, sarà inaugurata la mostra visitabile nell'Aula magna “Mario Carta”; in Via Marengo 2 e nell'Aula della Scherma in Via Corte d’Appello 48, a Cagliari. Seguirà il seminario di studi aperto dai saluti del rettore Francesco Mola, dei precedenti rettori Maria Del Zompo, Giovanni Melis e Pasquale Mistretta, di Giacomo Cao (direttore del Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali), di Giorgio Massacci (direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura) e di Fabrizio Pilo (direttore del Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica).



L'evento sarà introdotto dal presidente della Facoltà di Ingegneria e architettura Corrado Zoppi e dal coordinatore del Comitato scientifico per l’organizzazione degli eventi relativi ai 400 anni della Facoltà Francesco Ginesu. L'iniziativa punta a mettere in evidenza il rapporto tra la dimensione architettonica e quella tecnologica, promuovendo il concetto di “spazio” in un’accezione più ampia oltre quella terrestre. Nella prima sessione, “Volare sopra le nuvole”, Massimo Vanzi (Diee UniCa) dialogherà con Giorgio Saccoccia (presidente Agenzia spaziale italiana) e Maurizio Cheli (astronauta e consigliere di amministrazione Asi).



La sessione “Tempo, uomini, paesaggio" sarà animata da Giovanni Battista Cocco (Dicaar UniCa) e dall'architetto paesaggista João Ferreira Nunes (Proap Lisbona, Portogallo). L'ultima parte dell'iniziativa, “La ricerca sui contesti”, vedrà come protagonisti Giuseppina Vacca (Dicaar UniCa) e Horacio Carabelli (co-design coordinatore Luna Rossa Prada Pirelli team). L'evento si svolgerà sulla piattaforma “Teams” e sarà trasmesso sui canali social di UniCa.



Nella foto: il presidente della Facoltà di Ingegneria e architettura Corrado Zoppi