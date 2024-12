video Cor 17 maggio 2021 La poesia del lunedì: Antonello Colledanchise Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



LA MORT MIA



La questió de la mort mia

No és encara risolvida

Se diu en giro per malaltia

Qualqui u diu que só encara en vida.



Es un cas de mort aparenta

Perquè puc caminar

I la sang encara calenta

Me permiti de cantar.



I m’abig que la mort mia

No vé presa en consideració

Més de mi viu la mia poesia

Que ara canta en el carreró.



Mentre canta canta canta

Va a nadar en mig a la gent

Ella canta canta canta

I té un’anima verament.



No fa arrés si no torna més

La poesia és de la gent

No fa arrés si no torna més

La poesia gira com el vent.



_ Antonello Colledanchise _

_ Antonello Colledanchise _

Poeta alguerés (1951)