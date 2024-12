video Cor 18 maggio 2021 Punta Giglio bene comune, l´urlo dalla piazza



Decine di persone animate dal Comitato spontaneo nato intorno alla difesa dei beni comuni, hanno partecipato lunedì alla manifestazione per "Punta Giglio libera". L´obbiettivo è fermare i lavori in corso di realizzazione nell´ex Batteria militare. Le immagini e le testimonianze da Porta Terra Guarda e condividi il video su Alguer.tv