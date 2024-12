Red 20 maggio 2021 Vaccini, Open day ad Alghero L´Hub del Mariotti è tra le sei strutture che, domani e sabato, dalle 19 alle 24, vaccineranno gli over 40 che si prenoteranno. L´Ats Sardegna ha organizzato la stessa metodologia anche per Cagliari, Olbia, Ozieri, Sassari e Tempio Pausania



ALGHERO – L'Ats Sardegna ha deciso di organizzare l'Open day per vaccinare gli over 40 dell'Isola. Sei gli hub interessati e tra questi c'è il Mariotti di Alghero. Vaccinazioni anche alla Fiera di Cagliari, alla Promocamera di Sassari, nell'ex concessionaria di Olbia, nel Quartiere fieristico San Nicola di Ozieri e nel Teatro tenda di Tempio Pausania.



L'appuntamento è per domani, venerdì 21, e sabato 22, dalle 19 alle 24. Le prenotazioni sono scattate alle 12 di oggi sul portale delle Poste italiane (Prenotazioni.VacciniCovid), ma sarà possibile farlo anche negli Atm degli Uffici postali, via Call center 800/009966 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o il portalettere. La procedura di prenotazione consente di scegliere il punto di vaccinazione tra quelli disponibili e la fascia oraria.



Scelta diversa da parte dell'Assl di Nuoro, che ha scelto un Open day, sabato, nella quale verranno vaccinate senza prenotazione 1200 persone, divise equamente tra a Siniscola e Orosei, tra le categorie fragili, caregiver, operatori sociosanitari e al mondo delle scuole paritarie.