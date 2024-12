Cor 21 maggio 2021 «Nido a rischio, mancano i pediatri ad Alghero» I consiglieri di minoranza ad Alghero, in assenza di risposte celeri, si attiveranno per una mobilitazione generale a difesa del nido e del presidio di sanità nel nostro territorio.



ALGHERO - L’attività del Nido all’Ospedale Civile di Alghero è a rischio chiusura. Occorre assolutamente evitare il fermo del reparto. La funzionalità è messa a rischio dalla carenza di personale: i pediatri che vanno in pensione, o comunque lasciano il reparto per altra destinazione, non vengono sostituiti. A breve anche l’attuale Direttrice andrà in pensione e i tre pediatri in organico sono assolutamente insufficienti.



Occorre con urgenza individuare le risorse e definire le procedure per l’affidamento di incarichi professionali aggiuntivi, in modo da risolvere le criticità esistenti scongiurando la chiusura o una drastica riduzione del servizio essenziale.



Lo affermano i consiglieri comunali algheresi di minoranza Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Valdo Di Nolfo, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto e Mimmo Pirisi che chiedono «l’immediato interessamento del Sindaco e dei consiglieri regionali del territorio, a poche settimane dall’incontro assolutamente deludente e inconsistente con l’assessore regionale della sanità, Mario Nieddu, intervenuto in Consiglio Comunale senza assumere il minimo impegno». I consiglieri di minoranza, in assenza di risposte celeri, si attiveranno per una mobilitazione generale a difesa del nido e del presidio di sanità nel nostro territorio.