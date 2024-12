Mimmo Pirisi 22 maggio 2021 L'opinione di Mimmo Pirisi Non si punta il dito contro un intero comitato



Ci aveva provato, non senza malumori e critiche, l’Amministrazione Conoci con una delibera che dava mandato ai legali dell’Ente, di verificare e perseguire coloro che, a loro dire, ledevano l’onorabilità del Comune di Alghero. Questo atto non ha bloccato la critica continua nei confronti dell’operato dell’Ente. Oggi, sulla stessa falsa riga, ci prova l’amministrazione del Parco di Porto Conte, che con una delibera inedita del Cda, mai prima d’ora nella storia del Parco, conferisce mandato al direttore dello stesso Ente, di ricercare un avvocato e perseguire un comitato spontaneo “Alghero per Punta Giglio”, salito agli onori della cronaca e conosciuto dall’opinione pubblica, che invece viene considerato famigerato e fastidioso con tutti i suoi componenti dai vertici del parco.



A parte le considerazioni di carattere economico, poiché sarebbe utile sapere da quale capitolo del Bilancio vengono reperite le risorse per tale incarico, e sarebbe anche utile al più presto conoscere il Bilancio di previsione 2021del Parco magari aprendo una discussione legittima, doverosa e necessaria nell’assemblea dello stesso, ma a parte questo, trovo singolare puntare il dito, quasi in forma intimidatoria, verso l’intero comitato che ha scopi di alto profilo sociale. Il Comitato, infatti, punta alla ricerca della verità, con l’interesse unico della tutela ambientale da salvaguardare, mantenendo la fruibilità pubblica del compendio questo è senza ombra di dubbio lo scopo ultimo.



Sarebbe stato più giusto e di buon senso, ricercare e perseguire i singoli che magari hanno detto cose “ fuori dalle righe” perseguibili questo si a norma di legge, ma non l’intero comitato. Credo che questo atto non aiuti e non migliori il clima che si sta creando intorno a questa vicenda in città, che avrebbe necessità invece di chiarezza per il bene del Parco, della citta di Alghero, dei suoi abitanti e anche della cooperativa che a suo tempo si è aggiudicata un bando, su un progetto nazionale, che riportato nell’ambito locale sicuramente meritava un coinvolgimento maggiore del territorio.



* consigliere comunale Partito democratico Alghero