Cor 23 maggio 2021 Freemmos riparte da Monteleone Rocca Doria Domenica 30 maggio la prima tappa del 2021 con i Tazenda grazie al sostegno della locale Amministrazione comunale e dell’Unione dei Comuni del Villanova. Tra gli ospiti anche Maria Giovanna Cherchi, il duo Fantafolk, i B Brothers e Chiaro Notturno & C.







SASSARI - La musica riparte. Con questo quasi liberatorio impegno la Fondazione Maria Carta si pone in prima fila per riaccendere lo spettacolo dal vivo in Sardegna così pesantemente penalizzato dagli effetti di 14 mesi di pandemia. Lo fa promuovendo, comunque nel rispetto delle disposizioni anti Covid, la prima tappa del 2021 di Freemmos, l'iniziativa nata quattro anni fa con l'intento di tenere vivo il dibattito e l'attenzione sull'emergenza spopolamento e offrire occasioni per scoprire e vitalizzare i piccoli comuni dell'isola.Grazie al sostegno della locale Amministrazione comunale e dell'Unione dei Comuni del Villanova l'evento si terrà domenica 30 maggio a Monteleone Rocca Doria, il piccolo e caratteristico borgo che già in passato ha ospitato la manifestazione musicale. Dalle 18 si alterneranno sul palco i B Brothers, il duo Fantafolk (Andrea Pisu alle launeddas e Vanni Masala all'organetto), nonché, in una attesa esilarante performance, Chiaro Notturno & C. Freemmos ospiterà anche l'esibizione della cantante Maria Giovanna Cherchi e, in chiusura di serata, i Tazenda, impegnati nella promozione del loro ultimo lavoro "Antìstasis". Alla conduzione si alterneranno Giacomo Serreli e Stefano Di Franco.