video Cor 24 maggio 2021 La poesia del lunedì: Dimitrij Grigor’ev Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau





lo porto con me,

se vuoi, lo erigeremo qui,

se vuoi, lo poseremo là,



poi ce ne andremo oltre

e gli lanceremo uno sguardo:

il centro del mondo è una grande cosa

impercettibile a chi sta accanto…



Del resto, è forse così importante –

che cosa diventerà, dove sarà,

che gli accadrà un giorno,

e che cosa racconterà la gente.



Benedetta la quiete,

dove puoi non essere nessuno.

Benedetta quella terra,

dove puoi semplicemente essere.



_ Dimitrij Grigor’ev _

