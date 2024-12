Antonio Burruni 24 maggio 2021 Tennis: Tc Alghero, sei salvo Le ragazze di capitan Barbara Galletto battono 3-1 il Quattro Mori tennis team e si assicurano la partecipazione al campionato di serie C anche nella prossima edizione. Nella B maschile, pareggio casalingo per 3-3 dei ragazzi di capitan Giancarlo Di Meo contro il Tc Padova. In D2 maschile, vittoria algherese, 4-0 sul Tc Cagliari



ALGHERO – Due vittorie e un pareggio. Questo il bilancio della domenica del Tc Alghero, impegnata su diversi fronti sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia. La notizia del giorno è il raggiungimento della salvezza della squadra femminile nel campionato di serie C regionale.



Le ragazze di capitan Barbara Galletto hanno battuto per 3-1 il Quattro Mori tennis team, grazie alle vittorie in singolare di Anastasia Ogno (6-4 6-1 su Giulia Astero) e della mancina Chiara Razzuoli (6-4 4-6 6-1 sull'esperta Patrizia Mirtillo). Dopo la sconfitta per Claudia Bardino (6-2 6-3 da Alessandra Virdis), la compagine algherese ha chiuso i conti grazie al doppio Ogno/Razzuoli, che hanno regolato Mirtillo e Carla Margelli con un netto 6-1 60. Vittoria anche per la D2 maschile, 4-0 sul Tc Cagliari.



Nella B maschile, dopo la vittoria di sette giorni fa, i ragazzi di capitan Giancarlo Di Meo mantengono l'imbattibilità pareggiando 3-3 contro il Tc Padova. 2-2 dopo i singolari, con Michele Fois che ha regolato con un doppio 6-2 Riccardo Marcon e Marco Mosciatti che ha superato 7-5 6-4 Marco De Rosa. Sconfitte in tre set e rimpianti per Cristiano Monte (5-7 6-2 6-4 contro Giulio Zanettin) e per il giovane Alessandro Concu (6-1 2-6 6-2 per mano di Alberto Scapolo). I doppi hanno confermato l'equilibrio, con la vittoria di Fois e Mosciatti (6-4 6-4 a Zanettin/Scapolo) e la sconfitta di Concu e Monte (6-0 6-1 per De Rosa/Marcon).



Nella foto: Marco Mosciatti