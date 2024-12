Red 25 maggio 2021 Riapre il Centro dialisi di Porto Torres «In questo modo, i circa venti pazienti nefropatici turritani non saranno più costretti a recarsi a Sassari e Alghero per la dialisi. Ringraziamo Ats e i responsabili del Centro per questo risultato», sottolinea il sindaco Massimo Mulas



PORTO TORRES - Da domani, mercoledì 26 maggio, riaprirà il Centro dialisi di Porto Torres. Il servizio, che era stato sospeso a seguito della pandemia, sarà operativo tutte le mattine.



«Si tratta di una scelta attesa e molto positiva. Consideriamo questa notizia come l'attuazione del processo di ritorno alla normalità nell'erogazione dei servizi, avviato un mese fa insieme ad Ats», dichiara



«In questo modo, i circa venti pazienti nefropatici turritani non saranno più costretti a recarsi a Sassari e Alghero per la dialisi. Ringraziamo Ats e i responsabili del Centro per questo risultato», sottolinea in conclusione il primo cittadino.