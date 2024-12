S.A. 28 maggio 2021 Alghero in vendita, al Lido case più care Nel rapporto degli alloggi in vendita in tutta la Regione, Alghero è seconda solo ad Olbia (95 per mille abitanti) dove però molto incide la Costa Smeralda e Porto Rotondo in particolare. Carrabuffas è la più economica, insieme a Caragol e Carmine; mentre la più onerosa il Lido e fuori città Capo Caccia-Pischina Salida



ALGHERO - Il mercato immobiliare riparte in Sardegna con Alghero che fa da traino nel nord ovest dell'isola. Nella Riviera del corallo sono in crescita le compravendite e soprattutto l'offerta delle case. In città sono in totale 1.857 gli annunci immobiliari, di cui 1.710 in vendita e 147 in affitto, con un indice complessivo di 45 annunci per mille abitanti. Nel rapporto degli alloggi in vendita in tutta la Regione, Alghero è seconda solo ad Olbia (95 per mille abitanti) dove però molto incide la Costa Smeralda e Porto Rotondo in particolare.



E tra i quartieri, quello con più offerta resta il centro storico dove già da decenni si assiste alla fuga dei residenti, per fare spazio a seconde case, affittacamere, b&B e Guest House. Secondo i dati dell' Osservatorio Immobiliare, il prezzo degli appartamenti nelle diverse quindici zone in cui è divisa città e il suo territorio è compreso tra 1.450 e 2.900 euro al metro quadro per la compravendita (in assoluto le più alte a Capo Caccia-Pischina Salida e Tramariglio); e tra 6,4 e 12,1 euro al metro quadro al mese per quanto riguarda le locazioni.



Carrabuffas (1.950 euro al metro quadro) è la più economica (insieme a Caragol e Carmine), mentre la più onerosa è il Lido (2.450). Seguono Calabona e Pietraia (2.350), Maria Pia (2.350), centro storico e Pivarada (2.200), Sant'Agostino (2.150) e Fertilia (2.100). In generale, nel mercato algherese, negli ultimi 3 mesi i prezzi sono in debole diminuzione (-0,77%). In aumento solo

i locali commerciali del 15%. In flessione, invece, le mansarde di circa il 9%.