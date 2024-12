Red 27 maggio 2021 Da giugno, Ossi circola a 30 all´ora A deliberarlo è stata la Giunta. In questi giorni, si sta provvedendo a dotare tutte le entrare del paese di cartelli stradali verticali che indicano il divieto di superare il limite prestabilito



OSSI – Da martedì 1 giugno, il Comune di Ossi riduce la velocità massima da 50chilometri orari a 30 in tutto il perimetro urbano. A deliberarlo è stata la Giunta. In questi giorni, si sta provvedendo a dotare tutte le entrare del paese di cartelli stradali verticali che indicano il divieto di superare il limite prestabilito. Una scelta, quella dell’Amministrazione comunale, che pone le basi verso una maggiore sicurezza stradale per tutelare la salute pubblica e per promuovere la mobilità sostenibile. Infatti, appoggiando quanto riportato dal Codice stradale, è provato che la circolazione urbana ridotta a una bassa velocità aumenta il campo visivo del conducente, evitando un violento impatto.



Anche il principio di mobilità sostenibile si pone al centro dell’attenzione dell'Amministrazione, in termini di riduzione dell’inquinamento ambientale e acustico a favore, invece, della promozione alla mobilità ciclabile e pedonale. Fra le motivazioni che hanno spinto a tale provvedimento c'è anche quella di contrastare le azioni dei malintenzionati sul risarcimento danni per sinistri dovuti alle condizioni stradali. Spesso rivalutati dalla perizia come non attendibili.



Con il limite di velocità ridotto a 30chilometri orari, non sarà più possibile chiedere rimborsi come prima e sarà necessario dimostrare come sia possibile che a una bassa circolazione si possano verificare ingenti danni. Insomma, dal primo giugno, Ossi punterà al miglioramento della qualità urbana tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.



Nella foto: il sindaco Pasquale Lubinu