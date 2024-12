Red 28 maggio 2021 Di notte, Piazza Tola pedonale fino al 25 settembre La zona pedonale decisa dal Comune di Sassari parte da oggi e proseguirà fino all´ultimo sabato di settembre. Chiuso al traffico anche un tratto di Via Brigata Sassari



SASSARI - Da oggi (venerdì) e fino a sabato 25 settembre, Piazza Tola sarà chiusa al traffico tutti i giorni, dalle 20 alle 2.30. Visto il successo degli scorsi anni e ancora di più per la necessità da parte degli esercizi di poter sfruttare al massimo gli spazi all’aperto e limitare così anche i rischi di contagio da Covid-19, l’Amministrazione comunale di Sassari ha deciso di riproporre la pedonalizzazione della piazza, che quest’anno durerà anche di più.



In particolare, sarà istituito, in quelle ore, il divieto di accesso a Via Cesare Battisti da Piazza Azuni e a Piazza Tola da Via La Marmora. Sarà consentita la discesa dei mezzi in Corso Vittorio Emanuele, tra Piazza Azuni e Via Sebastiano Satta.



Inoltre, è stato istituito, in quelle stesse ore, il divieto di fermata su tutta la piazza. Un’altra area che, sempre dal 28 maggio e fino al 25 settembre sarà pedonale dalle 20 alle 2.30 è Via Brigata Sassari, tra il numero civico 37 e il 51.