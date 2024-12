Cor 28 maggio 2021 Il 5 e 6 giugno ritornano le Giornate Fai In Sardegna tanti i luoghi aperti in occasione delle Giornate di Primavera del FAI. Le aperture faranno tappa a Dolianova, Cabras, Nuoro, Sassari, Osilo, Aglientu e nei Beni FAI – Saline Conti Vecchi a Assemini (CA) e Batteria Militare Talmone a Palau (SS)



PALAU - Sabato 5 e domenica 6 giugno 2021 appuntamento da non perdere in Sardegna con la 29ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, dal 1993 il più importante evento dedicato al patrimonio culturale che celebra arte, storia e natura del nostro Paese. La grande manifestazione di piazza del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, che in Sardegna non si è potuta svolgere nella data inizialmente programmata - 15 e 16 maggio - a causa della zona arancione, nel primo fine settimana di giugno tornerà a coinvolgere i cittadini nell’entusiasmante scoperta delle bellezze che li circondano, grazie all’apertura di 9 luoghi in tutta la regione, alcuni dei quali poco conosciuti o accessibili solo in via eccezionale.



L’edizione di quest’anno delle Giornate FAI di Primavera è stata insignita della Targa del Presidente della Repubblica: un riconoscimento che riempie di orgoglio e che è doveroso dedicare ai volontari delle Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutta Italia, vero motore dell’evento nel solco del principio di sussidiarietà regolato dall’articolo 118 della Costituzione. Un invito a guardare al futuro con rinnovata fiducia, attraverso la scoperta di monumenti archeologici, conventi, aree naturalistiche, fortificazioni costiere, si sveleranno attraverso punti di vista insoliti e racconti che meraviglieranno i visitatori.



Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI nella sua mission di cura, tutela e valorizzazione, con una donazione - del valore minimo di 3 euro - ma soprattutto potranno iscriversi al FAI sia online oppure nei diversi siti d’Italia durante l’evento. La donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi aperti dal momento che, per rispettare la sicurezza di tutti, avrà i posti limitati. La manifestazione è realizzata con il supporto di Protezione Civile, Arma dei Carabinieri e Croce Rossa Italiana, da anni al fianco del FAI in questa iniziativa.