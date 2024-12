S.A. 2 giugno 2021 Arenosu ripulito in tempi record La discarica a cielo aperto nella campagna algherese era stata segnalata dai residenti al Quotidiano di Alghero e dopo solo 24 ore l´amministrazione comunale è intervenuta eliminando spazzatura di ogni genere



ALGHERO - Ripulito in tempi record lo spazio antistante la pineta dell'Arenosu ad Alghero. La discarica a cielo aperto nella campagna algherese era stata segnalata dai residenti (lo scorso venerdì 28 maggio ndr) al Quotidiano di Alghero e dopo solo 24 ore l'amministrazione comunale è intervenuta eliminando spazzatura di ogni genere. Ora l'auspicio dei tanti abitanti della zona, spesso titolari di attività ricettive, è quello che si prevenga il problema con delle telecamere per scoraggiare gli incivili. Intanto si godono "la vittoria" di uno spazio riqualificato.



Nella foto: l'area ripulita di fronte alla pineta dell'Arenosu