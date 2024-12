Red 3 giugno 2021 Sassari: aperte le iscrizioni alle Iniziative estive Anche per il 2021, nel pieno rispetto delle ultime disposizioni in materia di contrasto al diffondersi del Coronavirus, il Comune propone le “Iniziative estive 2021”, differenziate per età in due servizi qualificati di accoglienza e animazione: “Estate bambini” ed “Estate ragazzi”



SASSARI - Anche per il 2021, nel pieno rispetto delle ultime disposizioni in materia di contrasto al diffondersi del Coronavirus, il Comune di Sassari propone le “Iniziative estive 2021”, differenziate per età in due servizi qualificati di accoglienza e animazione: “Estate bambini” ed “Estate ragazzi”. L'obiettivo è offrire opportunità ludico-ricreative in condizioni di sicurezza e di tutela della salute di tutti i partecipanti, delle famiglie e del personale educativo impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.



Sul sito internet istituzionale del Comune, sono pubblicati l’avviso, le descrizioni delle attività così come le date per i turni e i luoghi individuati. Le domande, con la documentazione allegata, possono essere presentate esclusivamente attraverso il portale on-line, presente sul sito dell'Ente fino a venerdì 11 giugno.



Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Settore Politiche educative, giovanili e sportive, in Via Venezia 2, telefonando ai numeri 079/279688, 079/279674, 079/279685, 079/279691 e 079/279687, o inviando una e-mail all'indirizzo webmailiscrizioni.iniziative.estive@comune.sassari.it.