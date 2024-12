Red 3 giugno 2021 Avis: nuovo Direttivo a Sennori La presidente Maria Franca Muresu è stata confermata alla guida dell´Associazione di volontari. Le congratulazioni dell´Amministrazione comunale



SENNORI - L’Amministrazione comunale di Sennori si è congratulata, rivolgendo «i migliori auguri di buon lavoro» alla locale Sezione Avis che, nei giorni scorsi, ha eletto il nuovo Direttivo, rinnovando lo spirito di collaborazione che ha distinto i rapporti fra Comune e l'associazione di volontari negli ultimi anni. Alla guida dell’Associazione è stata confermata la presidente uscente Maria Franca Muresu, con il vicepresidente Andrea Cattari, l'amministratore Gian Luca Muresu, il segretario Marco Fiori e i consiglieri Vanna Lisa Chessa, Dana Sias, Rita Pischedda e Gavino Serra.



Nel corso dell’assemblea dei soci in cui è stato rinnovato il Direttivo, l’Avis ha approvato anche il bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021, e relazionato sulle attività svolte nel corso dell’ultimo anno, prima di eleggere anche i delegati agli organismi superiori: all’Assemblea provinciale, Maria Franca Muresu, Sias e Fiori; all’Assemblea regionale e nazionale Sias, Fiori, Cattari e Gian Luca Muresu. Inoltre, la presidente ha proposto la propria candidatura per il Consiglio provinciale per il quadriennio 2021 /2024.



Nonostante l’anno di pandemia, l’attività dell’Avis di Sennori non si è mai fermata e sono state raccolte 268 unità di sangue intero e otto di plasma. In collaborazione con l’Amministrazione comunale, sono state portate avanti numerose iniziative, fra le quali: l’istituzione della “Giornata dello sportivo” con diverse giornate di raccolta sangue nel corso dell’anno, a cura degli sportivi; il progetto “Calici solidali”, con un kit di calici di stelle in omaggio a ogni donatore; la promozione della raccolta sangue con l’omaggio di un dizionario sardo-italiano “Sa faeddada de Sénnaru” a ogni donatore; l’adesione al progetto “Spesa in sospeso” che, durante il periodo del lockdown, ha garantito beni di prima necessita alle famiglie indigenti; supporto alla campagna di vaccinazione anti covid-19, in collaborazione con l'Ats.