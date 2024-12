Red 3 giugno 2021 Nasce Piazza Wi-fi Italia a Castelsardo Attivati i sei punti di accesso Wi-fi gratuito, nell’ambito del progetto “Piazza Wi-Fi Italia” del Ministero dello Sviluppo economico, che ha come obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice, tramite l’App dedicata, a una rete Wi-fi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale



CASTELSARDO – Sono stati attivati a Castelsardo i sei punti di accesso Wi-fi gratuito, nell’ambito del progetto “Piazza Wi-Fi Italia” del Ministero dello Sviluppo economico, che ha come obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice, tramite l’App dedicata, a una rete Wi-fi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. Il Comune di Castelsardo, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Invitalia, ha installato, a costo zero, sei punti di accesso Wi-Fi, in diversi punti del territorio comunale.



Sono già attivi gli access points situati in Piazza la Pianedda, Piazza Nuova, Porto turistico, la Loggetta e Via Sassu, mentre è in fase di attivazione quello di Piazza Novecento. In queste aree, il cittadino potrà gratuitamente accedere alla rete scaricando l’App Wifi.Italia disponibile gratis sul Google play store e App store. Una volta installata l’App sullo smartphone è necessario effettuare l’accesso tramite Spid, oppure registrandosi al servizio inserendo la propria e-mail, il numero di cellulare e una password. Una volta completata l’iscrizione e configurato lo smartphone, la connessione sarà automatica.



Nell’App sarà possibile consultare anche la lista dei punti Wi-fi presenti in tutta Italia, dove la registrazione rimarrà valida. Il progetto di copertura Wi-fi gratuita del territorio comunale ha come obiettivo quello di offrire ai visitatori e ai residenti un servizio considerato oggi sempre più importante: la connessione nei punti di maggiore afflusso, come per esempio il porto e Piazza Nuova, dove è in fase di inaugurazione un ufficio turistico aperto tutti i giorni, per dodici ore al giorno d’estate e sei durante la stagione invernale, e la nuova fermata degli autobus turistici, di linea e della navetta cittadina.



«Si tratta di un progetto sperimentale che prevede l’installazione gratuita di hot spots a disposizione di tutti – dichiara il sindaco Antonio Maria Capula - il nostro obiettivo ora è quello di estendere il servizio anche in altri luoghi di grande frequentazione, come le spiagge, la pista ciclopedonale, ecc. Dopo l'installazione della fibra ottica, in fase di conclusione, si sta realizzando un altro importante punto del programma elettorale: l’installazione di hot spots gratuiti». «Piazza Wi-fi Italia consente un accesso semplificato e di conseguenza un immediato collegamento a tutti i cittadini, residenti e turisti – spiega l’assessore comunale Roberto Fiori, che ha seguito il progetto in collaborazione con l’Ufficio Telematico del Comune - La rete è infatti utilizzabile gratuitamente e senza pubblicità, previa registrazione dell’utente al primo accesso».