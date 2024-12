Cor 3 giugno 2021 In Torre il primo acquario di Corallium rubrum Apre ad Alghero il primo acquario di Corallium rubrum vivo in Italia aperto al pubblico. Ideatore e promotore dell´iniziativa è Davide Simula. Sabato prossimo la prima apertura speciale alla stampa alla presenza delle autorità politiche locali



ALGHERO - Nella Torre di San Giacomo (Torre dei Cani), ad Alghero, apre dalla giornata di sabato l’Aquarium Rubrum, il primo acquario di Corallium rubrum vivo in Italia aperto al pubblico. Solo per il sabato sera e la domenica sera (5-6 Giugno) alle ore 19.30 l'ingresso sarà gratuito per i residenti.



L’ideatore e promotore del nuovo sito culturale e ambientale algherese è Davide Simula (già titolare de La Corallina), che ha operato in stretta sinergia con il Parco regionale di Porto Conte e l'Area Marina protetta Capo Caccia-Isola Piana.



La torre, infatti, nonostante la lunga chiusura che ne ha caratterizzato negli ultimi mesi la fruibilità, è da tempo in dotazione all'Area Marina che all'origine la utilizzava come Centro di Prima Accoglienza per animali marini in difficoltà e in tempi più recenti per progetti di educazione ambientale. L'ingresso al pubblico è previsto dalla giornata di lunedì 7 Giugno.