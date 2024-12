A.B. 5 giugno 2021 Il Rally green coinvolge grandi e bambini Ieri, l’iniziativa “Wrc nelle scuole” ha coinvolto i bambini di una scuola elementare di Alghero. Al Parco di Porto Conte le esibizioni delle auto da rally del futuro. Area Green aperta fino a domenica



ALGHERO - La versione “green” del Rally Italia Sardegna piace a tutti, dai bambini ai più grandi. Numerose le iniziative organizzate dall’Automobile club Sassari con Comune di Alghero e il Parco di Porto Conte, che fino a domani, domenica 6 giugno, animeranno l’area del Piazzale della Pace e Casa Gioiosa, sede del Parco.



Particolarmente apprezzata l’iniziativa di ieri mattina (venerdì), che ha coinvolto una quarantina di bambini delle classi seconde della Scuola primaria dell’Asfodelo (Istituto omprensivo n.1 di Alghero). Educazione stradale, educazione ambientale ed educazione sportiva, queste le tre linee d’azione del progetto “Wrc nelle scuole”, seguito direttamente dal direttore dell’Automobile club Sassari Alberto Marrone, che ai piccoli studenti ha raccontato i retroscena di una competizione da rally e alcune curiosità su piloti e navigatori, oltre ad aver tenuto una vera e propria lezione su semplici ma fondamentali regole da rispettare quando si è in strada. Sul fronte dell’educazione ambientale, è stata l'educatrice ambientale del Parco di Porto Conte Antonella Derriu a dialogare con i bambini e rispondere alle loro domande.



Altra vetrina del Rally Italia Sardegna Green è il Parco di Porto Conte. Ieri, e altrettanto verrà fatto oggi, autorità e giornalisti hanno avuto l’opportunità di sedersi a bordo di alcuni veicoli elettrici che molto presto potremo vedere nella competizione mondiale. Tra questi, le smart Eq Fortwo e-cup in versione da rally. Il tutto a impatto zero, nel massimo rispetto della natura, della flora e della fauna. L’Area Green nel Piazzale della Pace, con diversi stand espositivi, resterà aperta fino a domenica. Questa mattina, in collaborazione con Mc Watt, è in programma un tour promozionale che toccherà vari centri cittadini della Rete metropolitana del nord Sardegna con l’utilizzo di veicoli di produzione di serie “full electric”, ibridi o alimentati con biometano o idrogeno.



Nella foto: lo stand di Casa Gioiosa