Red 5 giugno 2021 Porta a porta Sassari: da lunedì, kit all’ecocentro Da lunedì, i cittadini potranno ritirare i nuovi kit per il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16, all’ecocentro di Via Ariosto



SASSARI – Da lunedì 7 giugno, i cittadini di Sassari potranno ritirare i nuovi kit per il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16, all’ecocentro di Via Ariosto. Per prenotare l’appuntamento, è necessario telefonare al numero verde 800/012572, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19. Nei mesi scorsi, sono già stati consegnati oltre 11mila kit, circa il 70percento, ma alcuni utenti non hanno potuto presentarsi nei sessanta banchetti organizzati in tutto il territorio. Per questo, il Comune di Sassari e la “Rti Ambiente Italia-Gesenu-Formula ambiente” hanno deciso di offrire questa ulteriore occasione. Il ritiro dei nuovi kit è indispensabile e obbligatorio, perché da domenica 1 agosto non sarà ammesso il conferimento con quelli vecchi e i rifiuti non potranno essere prelevati dagli operatori.



Dopo alcune richieste da parte della cittadinanza, la Rti ha sottolineato che non è previsto un mastello per la carta: per il conferimento può essere utilizzata sia una busta di carta, sia una scatola, che saranno ritirate insieme al contenuto. In alternativa, può essere usato qualsiasi contenitore (una bacinella, un secchio o anche un vecchio mastello), che sarà svuotato dall’operatore. Sarà sufficiente scriverci sopra “carta” per evitare qualsiasi fraintendimento. Non sono invece ammesse buste di plastica. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero verde, mentre per le segnalazioni è possibile inviare una e-mail all'indirizzo web ambiente@comune.sassari.it.



Il Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari ricorda che in tutte le zone con i l “porta a porta” è attivo un servizio speciale di raccolta dedicato alle utenze con particolari esigenze legate all’utilizzo di panni igienici (pannolini e panni). Gli interessati potranno inviare una e-mail all'indirizzo web ambiente@comune.sassari.it indicando nome, cognome, indirizzo e i recapiti telefonici a cui essere contattato per qualsiasi comunicazione sul servizio. I cittadini che devono conferire inerti nell'ecocentro comunale di Via Montello devono concordare un appuntamento telefonando al numero 800/012572, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 19.