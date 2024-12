Antonio Burruni 7 giugno 2021 Tc Alghero, che peccato La compagine algherese, impegnata sui campi del Ct Maggioni di San Benedetto del Tronto, cede 4-2 nella sfida valida per la quinta giornata del campionato nazionale di serie B1. Resta il rammarico per l´infortunio muscolare di Michele Fois, che lo ha condizionato mentre giocava alla pari il suo singolare, per poi ritirarsi anche in doppio



ALGHERO – Tc Alghero, che peccato. La compagine algherese, impegnata sui campi del Ct Maggioni di San Benedetto del Tronto, cede 4-2 nella sfida valida per la quinta giornata del campionato nazionale di serie B1. Resta il rammarico per l'infortunio muscolare di Michele Fois, che lo ha condizionato mentre giocava alla pari il suo singolare (era sotto 6-5 nel primo set contro il Edoardo Lamberti), per poi ritirarsi anche in doppio sullo 0-2 con Alessandro Concu contro Davide Melchiorre e Davide Gabrielli.



I marchigiani hanno schierato una batteria di 2.5, che hanno fatto pesare sul campo anche la maggior esperienza. I punti algheresi sono arrivati grazie al 2.2 Marco Mosciatti (6-1, 7-5 ad Andrea Attrice) e poi ancora grazie al mancino romano (1266 Atp) che, in coppia con Cristiano Monte, ha battuto 6-4 6-2 Attrice e Lamberti. Sconfitte in singolare anche per Monte (2.7), battuto con un doppio 6-1 da Davide Gabrielli, e per l'under 16 Concu (3.1), 6-2 6-1 contro Melchiorre.



Le squadre maschili del Tc Alghero erano impegnate anche in altri campionati. In serie D2, è arrivato un pareggio per 2-2 a Sassari, sui campi della Torres, mentre in Under 16, gli algheresi hanno sbancato per 0-2 Elmas.



Risultati:

Marco Mosciatti (A) b. Andrea Attrice 6-1 7-5

Edoardo Lamberti b. Michele Fois (A) 7-5 6-0

Davide Gabrielli b. Cristiano Monte (A) 6-1 6-1

Davide Melchiorre b. Alessandro Concu (A) 6-2 6-1

Mosciatti/Monte b. Attrice/Lamberti 64 62

Melchiorre/Gabrielli b. Fois/Concu 2-0 rit.



Quinta giornata:

Antico tiro a volo-Stampa Sporting 1-5

Ct Maggioni-Tc Alghero 4-2

Tc Ambrosiano-Tc Poggibonsi 0-6



Classifica: Circolo Stampa Sporting Torino* 15; Ct Maggioni San Benedetto del Tronto 9; Tc Alghero (14 match vinti) e Tc Padova (11) 5; Antico tiro a volo Roma (12) e Tc Poggibonsi (12) 4; Tc Ambrosiano* 0. (* non hanno osservato il turno di riposo).



Nella foto: Cristiano Monte