video Cor 9 giugno 2021 Nuovo scempio sotto il Teatro: immagini Qualcosa non funziona ad Alghero. Ecco le immagini in via Arduino di questa mattina, 9 giugno, alle ore 10.25. Rifiuti disseminati lungo la strada nel cuore del centro storico, sempre più sporco e indecoroso



ALGHERO - Ancora incivili in azione ad Alghero. Ed ancora immagini di incuria nel centro storico. Questa mattina (mercoledì) è la volta di Piazza del Teatro, a due passi dal palazzo vescovile: rifiuti di ogni tipo disseminati lungo i ciottoli, alla mercé di animali e gabbiani. La situazione, nonostante il pugno di ferro annunciato dall'assessore all'Ambiente soltanto qualche giorno fa [ LEGGI ], si fa sempre più delicata: c'è a rischio l'immagine della città. Guarda e condividi il video su Alguer.tv