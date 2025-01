Red 11 giugno 2021 Due alunne del Manno ai corsi estivi della Normale Rebecca Brooks e Francesca Stanzione, della Quarta A del Liceo Classico linguistico “G.Manno”, parteciperanno ai corsi estivi di orientamento universitario che la “Scuola Normale” di Pisa offre ogni anno agli studenti selezionati a seguito delle candidature pervenute dalle scuole superiori italiane ed estere



ALGHERO - Rebecca Brooks e Francesca Stanzione, alunne della Quarta A del Liceo Classico linguistico “G.Manno”, parteciperanno ai corsi estivi di orientamento universitario che la “Scuola Normale” di Pisa offre ogni anno agli studenti selezionati a seguito delle candidature pervenute dalle scuole superiori italiane ed estere. I corsi sono rivolti a studenti particolarmente meritevoli e offrono l’importante opportunità di vivere un’esperienza qualificante mettendo i ragazzi a contatto con realtà significative del mondo universitario e della ricerca scientifica e tecnologica. Ogni anno, segnalati dalle rispettive scuole, vengono selezionati gli studenti che, sulla base del curriculum posseduto e per gli interessi espressi, risultino maggiormente idonei ad essere destinatari dell'offerta formativa della prestigiosa Scuola.



Fondamentali per la selezione i risultati particolarmente significativi in specifiche discipline e la partecipazione a concorsi (ad esempio, “Olimpiadi” e “Certamen”), ma anche le motivazioni espresse dallo studente e il profilo elaborato dai suoi insegnanti attraverso cui gli esaminatori delle candidature vanno a ricercare eventuali attività e interessi anche extrascolastici, ritenuti meritevoli di considerazione ai fini della selezione. Un profilo di tutto rispetto, quello di Brooks e Stanzione, pienamente rispondente a tutti i requisiti richiesti: oltre l’ottima media scolastica, le alunne hanno sempre saputo cogliere le sollecitazioni offerte dalla scuola acquisendo estrema sicurezza in ogni ambito del sapere, rivelando un’estrema eterogeneità di interessi.



I corsi di orientamento, che ogni anno offrono la possibilità agli alunni selezionati di essere ospitati gratuitamente per una settimana, in strutture messe a disposizione dalla Normale di Pisa, quest’anno, a causa dell'emergenza sanitaria, si terranno ancora in modalità on-line, secondo un programma che alternerà lezioni “frontali”, dibattiti, seminari di giovani studiosi, incontri informali con docenti e allievi della Normale. Grande la soddisfazione del dirigente scolastico Mario Peretto, di tutto il Liceo, e in particolare degli insegnanti, che hanno guidato in questi anni il percorso didattico e formativo delle due studentesse che, grazie al loro impegno e alla loro dedizione nello studio hanno avuto la possibilità di partecipare alla selezione e avranno l’opportunità di confrontarsi con un ampio panorama di esperienze e temi di studio presenti nel mondo universitario, della ricerca, delle attività istituzionali e professionali, un’opportunità che certamente le permetterà di affrontare con maggior consapevolezza le proprie scelte universitarie a conclusione del percorso di studi liceale.



Nella foto: Francesca Stanzione e Rebecca Brooks