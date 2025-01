Red 12 giugno 2021 Basket: Mercede Alghero nella Top10 nazionale La compagine algherese parteciperà alla Coppa Italia di basket femminile, categoria Under 20, in programma a Battipaglia da mercoledì 23 a domenica 27 giugno. «Cerchiamo un pool di sponsor locali per sostenere la nostra avventura», dichiara il presidente Antonio Burruni







Un palcoscenico importante per le ragazze di coach Manuela Monticelli, che si preparano, come sempre, per far fare bella figura alla Riviera del corallo su ogni parquet. «Rappresentiamo Alghero, siamo Alghero – dichiara il presidente Antonio Burruni – Siamo profondamente algheresi e vogliamo far fare bella figura alla nostra città» Una città che, per ora, non spinge la squadra.



ALGHERO – La Mercede Alghero parteciperà alla Coppa Italia di basket femminile, categoria Under 20, in programma a Battipaglia da mercoledì 23 a domenica 27 giugno. Risultato di rilievo per il sodalizio biancoblu, visto che alla manifestazione parteciperanno solo dieci squadre provenienti da tutta Italia. Il titolo assume ulteriore rilievo, visto che, per la stagione 2020/21, funestata dal Covid-19, non si è disputato il campionato nazionale.Un palcoscenico importante per le ragazze di coach Manuela Monticelli, che si preparano, come sempre, per far fare bella figura alla Riviera del corallo su ogni parquet. «Rappresentiamo Alghero, siamo Alghero – dichiara il presidente Antonio Burruni – Siamo profondamente algheresi e vogliamo far fare bella figura alla nostra città» Una città che, per ora, non spinge la squadra.«E' vero – conferma il patron biancoblu – ma c'è da dire che la notizia è ufficiale da poco, quindi stiamo muovendoci in queste ore per trovare qualche imprenditore che creda in noi. Cerchiamo un pool di sponsor locali per sostenere la nostra avventura». Un'offerta è arrivata, ma oltre Tirreno. «Un amico mi ha contattato ieri (venerdì, ndr.) dalla Liguria, ma ho declinato con gratitudine la sua proposta. Siamo la Mercede Alghero e vogliamo portare con orgoglio il nome della nostra città. Che senso ha andare a giocare con un logo che pubblicizza qualcosa che non rappresenta la nostra terra?», conclude Burruni. La parola, ora, passa agli imprenditori algheresi. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat