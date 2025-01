A.B. 14 giugno 2021 Tennis: un algherese campione regionale Il portacolori del Tc Alghero Alessandro Concu, classificato 3.1, si è imposto nei Campionati sardi giovanili, disputati sui campi de Tc Poggio dei Pini, a Capoterra



ALGHERO – Alessandro Concu è il nuovo campione regionale di tennis maschile per la categoria Under 16. Il portacolori del Tc Alghero, classificato 3.1, si è imposto nei Campionati sardi giovanili, disputati sui campi de Tc Poggio dei Pini, a Capoterra.



Dopo aver superato in semifinale il 3.3 Diego Pinna (Tc Cagliari) 6-1 6-0, Concu ha battuto 6-2 6-0 in finale il 3.3 Tommaso Rinaldi (Quattro Mori tennis team). Con questo grande risultato, il giovane Alessandro conquista bonus e punti importanti per il salto di categoria: l'obbiettivo è conquistare entro fine anno i punti per salire in Seconda categoria.



Nella foto: Alessandro Concu