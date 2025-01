18 giugno 2021 Cada Dia: 18 Giugno 1943



Nasce Antonio Nughes, licenziato in Teologia e sacerdote, direttore dell’Archivio storico, del Museo e dell´Ufficio beni culturali della Diocesi di Alghero-Bosa e Rettore del Santuario di Valverde. Riceve premi importanti. Come studioso è apprezzato per la sua produzione letteraria dalla quale traspare il profondo amore per la sua città e per l’algherese. Cada dia a l’Alguer, nasce sotto una buona stella A mos veure, a demà Nasce Antonio Nughes, licenziato in Teologia e sacerdote, direttore dell’Archivio storico, del Museo e dell´Ufficio beni culturali della Diocesi di Alghero-Bosa e Rettore del Santuario di Valverde. Riceve premi importanti. Come studioso è apprezzato per la sua produzione letteraria dalla quale traspare il profondo amore per la sua città e per l’algherese. Cada dia a l’Alguer, nasce sotto una buona stella • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat