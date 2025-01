Red 19 giugno 2021 Oleificio Alghero: sul tavolo l´approvazione del bilancio Domenica 27 giugno è prevista la prima convocazione dell´assemblea ordinaria dell´Oleificio cooperativo di Alghero, società cooperativa a mutualità prevalente con sede a Galboneddu. All´ordine del giorno, l´approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2020



ALGHERO - Domenica 27 giugno, alle 22.30, è prevista la prima convocazione dell'assemblea ordinaria dell'Oleificio cooperativo di Alghero, società cooperativa a mutualità prevalente con sede a Galboneddu. All'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2020, a cui seguiranno le varie ed eventuali di prassi.



Qualora non si raggiungesse il numero legale previsto per la prima convocazione, la seconda è fissata per domenica 11 luglio, nella stessa sede sociale, alle 9.30. Per poter presenziare all’assemblea, tenuta dal presidente del Consiglio di amministrazione Francesco Guillot, i soci dovranno essere provvisti di dispositivi di protezione individuali previsti dall’attuale normativa Covid-19.



Possono intervenire all’assemblea tutti i soci, ma il diritto di voto è riservato a chi risulta iscritto sul libro soci da almeno novanta giorni e che sono in regola con il versamento del valore corrispondente alle azioni. Il socio che non può intervenire in assemblea può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio per delega. Ogni socio non può rappresentare più di un socio.