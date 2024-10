24 giugno 2021 Cada dia: 24 giugno 1892



Nasce a Firenze l’attrice Rina de Liguoro. Amava Alghero dove venne battezzata e dove é sempre ritornata per le sue vacanze nelle pause tra un ciak e l’altro. A lei è stato dedicato il piccolo Teatro comunale in via La Marmora, purtroppo oggi completamente abbandonato. A mos veure, a demà Nasce a Firenze l’attrice Rina de Liguoro. Amava Alghero dove venne battezzata e dove é sempre ritornata per le sue vacanze nelle pause tra un ciak e l’altro. A lei è stato dedicato il piccolo Teatro comunale in via La Marmora, purtroppo oggi completamente abbandonato. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat