A.B. 24 giugno 2021 Nasce la Nazionale sarda di basket



CAGLIARI - La Federatzione isport natzionale sardu rappresenterà la Sardegna nell’International basketball union. Il Consiglio direttivo dell'Ibu ha invitato e approvato la candidatura arrivata dalla Fins. «La Sardegna è un ottimo inserimento tra le nostre Federazioni, non vediamo l’ora di lavorare per la valorizzazione del basket sardo. La Sardegna - ha dichiarato il presidente dell'Ibu Alan K.Walls - è la terza regione europea che aderisce e speriamo se ne aggiungano tante altre».



«E' per noi un grande onore poter aggiungere alle nostre Nazionali anche quella di basket, e una grande responsabilità rappresentare la Sardegna a livello internazionale - ha commentato il presidente della Fins Gabrielli Cossu - Siamo certi che la Nazionale sarda di basket darà il suo prezioso contributo a far conoscere e apprezzare sempre più la Sardegna e la sua cultura al resto mondo. I prossimi obiettivi saranno individuare il team che gestirà la neonata Nazionale di basket, poi gli allenatori della squadra femminile e maschile».