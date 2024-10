4 luglio 2021 Luigi e le sue nozze d´argento con Londra "Alghero nel mondo", le storie di tanti algheresi che sono emigrati per cercare un lavoro, imparare una nuova lingua, dimenticare un amore e poi magari trovarne un altro. Il primo protagonista è Luigi Crobu e la "sua" Londra



ALGHERO - E' partito da solo a 18 anni dopo il diploma e quasi 25 anni dopo è ancora Londra la città che sceglierebbe. Luigi Crobu è attualmente direttore commerciale e coach per direttori di commercio presso le scuole del Consorzio di Commercio Britannico. Ha sposato una ragazza inglese e ha avuto due figlie, «due pesti metà algheresi e metà inglesi»! Ha trovato il suo "tesoro" all'Estero, una famiglia e un lavoro che lo soddisfa, dopo esperienze come barman e commesso negli anni '90. Per chi come noi iniziava i primi viaggi nella metropoli inglese era quasi un mito perchè lavorara al megastore Diesel di Coven Garden, dove solo entrarci era un sogno!



Da questo giovane uomo riprende, dopo una lunga pausa, la rubrica del Quotidiano di Alghero: "Alghero nel mondo" con le storie di tanti concittadini che sono emigrati per cercare un lavoro, imparare una nuova lingua, dimenticare un amore e poi magari trovarne un altro. La rubrica è a cura di Giuliana Portas e Sara Alivesi che ogni domenica racconteranno una vita e una città diversa. E' incoraggiante sapere che ce l'hanno fatta, ciascuno con un proprio percorso e destinazione. E' emozionante sentire il loro legame con Alghero, attraverso un luogo o un ricordo.



A quanti anni sei partito/a da Alghero?

A diciotto anni.



Londra è stata la tua prima destinazione?

Si, Londra



Il giorno più bello della tua vita da espatriato?

Due giorni in realtà. La nascita delle mie due figlie: due piccole pesti metà algheresi e metà inglesi.



Se non fossi partito cosa avresti fatto?

Difficile dirlo, di sicuro non sarei stato fermo ad aspettare che il destino mi assalisse, Ma credo un ruolo nel ramo turistico.



Cosa porteresti di Londra ad Alghero?

L'apertura a tutte le culture e le opportunità date da una vera meritocrazia, meno politica nei settori.



Cosa porteresti di Alghero a Londra?

Il sole, la gente e le spiagge!



Hai mai pensato di ritornare ad Alghero?

Non va mai via quel pensiero!



Un incontro inatteso con un concittadino…

Una ventina di anni fa in un bagno di una discoteca. Ho riconosciuto una persona di Alghero, credo che mi abbia riconosciuto anche lui me non ci siamo detti niente. Tipicamente algherese come cosa!



Se pensi ad Alghero la prima immagine che ti viene in mente…

Non farmi emozionare! Golfo con Capocacccia sullo sfondo.



Dove ti vedi fra 10 anni?

Ancora a Londra con la mia famiglia magari gestendo la mia azienda di consulenze. Ma sempre rigorosamente in vacanza ad Alghero.



Se vivete all'estero e volete raccontare la vostra storia scrivete a redazione@alguer.it



Nella foto: Luigi Crobu