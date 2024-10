Cor 28 giugno 2021

Rifiuti: nuovi stand per il ritiro kit a Sassari

Proseguono gli appuntamenti nei quartieri di Sassari per il ritiro dei kit per il porta a porta. Domani il gazebo sarà in piazzale Segni, mercoledì e giovedì a Li Punti, in piazza Cominotti (via Camboni), e venerdì in via Washington

SASSARI - Proseguono gli appuntamenti con gli stand, organizzati dal settore Ambiente del Comune di Sassari, per la distribuzione dei kit per il servizio del ritiro dei rifiuti porta a porta (mastelli, buste, calendari e una comoda guida pratica al conferimento). Domani il gazebo sarà in piazzale Segni, mercoledì e giovedì a Li Punti, in piazza Cominotti (via Camboni), e venerdì in via Washington, sempre dalle 7.30 alle 17.30. Sabato 3 luglio all’emiciclo Garibaldi lo stand sarà soltanto informativo e non sarà possibile ritirare i kit, così come sabato 10 luglio al Mercato Civico.



Questi ultimi due appuntamenti si svolgeranno dalle 9 alle 13. Mercoledì 7 luglio, dalle 7.30 alle 17.30, il gazebo sarà a Palmadula nella piazza dell'Assunta. Anche in questo caso sarà possibile ritirare il kit per la raccolta dei rifiuti porta a porta, il materiale informativo e fare agli esperti tutte le domande sul servizio. Per ritirare il kit di contenitori basterà presentare agli addetti la Tessera Sanitaria dell’intestatario Tari. Per tutte le informazioni sul servizio di raccolta differenziata è possibile chiamare il numero verde gratuito 800012572 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 (fuori dagli orari risponde la segreteria telefonica).