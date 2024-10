Cor 28 giugno 2021 Ginecologia oncologica, open day Policlinico Casula Ginecologia oncologica, open day martedì 29 giugno, al Policlinico Duilio Casula. Consulenze telefoniche, videochat e diretta social con gli specialisti dell´Azienda ospedaliera di Cagliari



CAGLIARI - Martedì 29 giugno sarà una giornata interamente dedicata alla prevenzione e all'informazione sulle patologie legate alla ginecologica oncologica. Tante le attività per poter essere sempre di più al fianco delle pazienti. La prima parte della giornata sarà dedicata alle consulenze telefoniche con gli specialisti. Due le tematiche: patologie oncologiche e tumore della mammella. La prima sarà trattata dal professor Valerio Mais, che sarà possibile contattare dalle 11 alle 13 al numero 07051093398. Mentre i consulti per il tumore alla mammella verranno svolti dalla dottoressa Stefania Farris dalle 11.30 alle 13.30 chiamando il numero 07051096121.



Le attività proseguono nel pomeriggio con l'incontro aperto a tutta la popolazione, sulla piattaforma Zoom, insieme al professor Stefano Angioni, direttore dell’Ostetrica e Ginecologica dell’Aou di Cagliari. Dalle 15 alle 15.30 si parlerà delle ultime novità sul trattamento mini invasivo dei tumori ginecologici applicato al Policlinico Duilio Casula.



A seguire e in conclusione dell’evento ci sarà una puntata speciale di “15 minuti con…” format di incontri live sulla nostra pagina Facebook istituzionale dove, dalle 17 alle 17.15 saremo insieme al professor Piergiorgio Calò, direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale Polispecialistica del Duilio Casula e la dottoressa Stefania Farris. Con loro saranno 15 minuti dedicati alla prevenzione e alla terapia del tumore della mammella. La diretta Facebook proseguirà fino alle 17.30 in compagnia del professor Stefano Angioni e il professor Valerio Mais, dove parleremo di prevenzione, trattamento e follow-up dei tumori ginecologici.