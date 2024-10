video Red 29 giugno 2021 Auto in fiamme a Punta Negra: immagini Nella serata di martedì, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli sono intervenuti perchè, per cause non ancora chiarite, un´autovettura è andata a fuoco, finendo distrutta



ALGHERO – Nella serata di oggi (martedì), attorno alle 18.30, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli sono intervenuti nella zona dell'Hotel Punta negra, dove, per cause non ancora chiarite, un'autovettura è andata a fuoco, finendo distrutta. Le fiamme hanno interessato anche le sterpaglie nelle vicinanze, ma i Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnerle, bonificando poi la zona. Guarda e condividi il video su Alguer.tv