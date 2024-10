video Cor 1 luglio 2021 BarnaSants a l´Alguer, Irene Coghene



Il primo fine settimana del mese di luglio sarà dedicato alla musica in catalano, artisti algheresi e di altri territori di lingua catalana. Al via il festival d´autore grazie a un progetto elaborato dalla Plataforma per la Llengua. Le parole di Irene Coghene