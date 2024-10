4 luglio 2021 Cada dia: 04 luglio 1966



Primo intervento di vincolo che richiama la Legge del 1939 per la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica nel Comune di Alghero. Inizia la discussione, ancora oggi attuale, sull’esatta determinazione di tali limiti individuabili non solo delle zone costiere ma anche, e in notevole parte, di quelle interne. A mos veure, a demà Primo intervento di vincolo che richiama la Legge del 1939 per la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica nel Comune di Alghero. Inizia la discussione, ancora oggi attuale, sull’esatta determinazione di tali limiti individuabili non solo delle zone costiere ma anche, e in notevole parte, di quelle interne. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat