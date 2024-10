8 luglio 2021 Cada dia: 08 luglio 1899



In questo giorno è datata la lettera scritta dal Conte Giuseppe Alberto Larco indirizzata al prefetto di Sassari, nella quale egli manifestò il desiderio che nella sua città sorgesse un istituto assistenziale di ricovero. Inviò inoltre un assegno di 30mila lire per la costituzione di un fondo destinato all'opera benefica. Si tratta della data dell'atto di nascita dell'Ospizio Marino per la cura dei bambini scrofolosi.