S.A. 7 luglio 2021 Disinfestazione in comune ad Alghero



ALGHERO - Venerdì 9 luglio, gli uffici dei servizi demografici di via Catalogna e gli uffici di Porta Terra e di via Columbano ad Alghero resteranno chiusi per disinfestazione. La ripresa delle attività è prevista per lunedì 12 luglio.