S.A. 7 luglio 2021 Orchestra sinfonica, tour tra la Gallura e Alghero La grande musica sinfonica conquista i palchi dell´estate sarda. Al via il tour dell´orchestra sinfonica del Conservatorio Canepa. Quattro concerti ad ingresso libero. 9 luglio Nuoro, 12 luglio San Teodoro, 13 luglio Porto Rotondo, 24 luglio Alghero



ALGHERO - Al via la tourneè dell'orchestra sinfonica del Conservatorio Canepa diretta da Andrea Raffanini che, dopo il successo del concerto dello scorso maggio al comunale di Sassari, è stata invitata ad esibirsi in diverse rinomate località del territorio e porterà ora la musica classica nei luoghi più noti della cultura e del turismo estivo isolano. Il primo appuntamento con la grande musica sinfonica è per venerdì 9 luglio alle 21 all'Eliseo di Nuoro per un concerto inserito all'interno delle celebrazioni per il 150° Anniversario della nascita del Premio Nobel Grazia Deledda.



Il programma del concerto propone musiche di Edward Elgar (Serenata per archi in mi minore op. 20), Gioachino Rossini (Ouverture da L’italiana in Algeri e Ouverture da Il barbiere di Siviglia) e Pietro Mascagni (Intermezzo da Cavalleria rusticana). Nel corso della serata l'attore Giovanni Carroni interpreterà alcuni brani tratti dalle opere deleddiane La serata si concluderà con il famosissimo concerto per chitarra e orchestra denominato “Concierto de Aranjuez”, il lavoro più noto del compositore spagnolo Joaquin Rodrigo scritto all’inizio del 1939 a Parigi. Alla chitarra il giovane talento sardo, allievo del Canepa: Davide Mascia. “Dopo il lungo periodo di interruzione delle attività musicali dal vivo – dice il direttore Mariano Meloni - questa estate, per la prima volta, il Canepa ha deciso di portare avanti l'attività di produzione artistica anche d'estate. Abbiamo risposto ai tanti inviti ricevuti con l'obiettivo di far conoscere la musica classica anche sui palchi estivi e nei luoghi di vacanza”.



Con lo stesso programma l'orchestra si esibirà lunedì 12 luglio a San Teodoro alle 21,30. Martedì 13 l'orchestra di oltre 40 elementi formata da studenti, ex studenti e docenti del Canepa proseguirà il tour all'anfiteatro Mario Cerioli di Porto Rotondo. L'ultimo appuntamento è fissato per il 24 luglio ad Alghero nella cattedrale di Santa Maria. L'ingresso è gratuito per tutti i concerti ma è contingentato sino ad esaurimento posti ed è necessaria la prenotazione.