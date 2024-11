Cor 9 luglio 2021 Addio Fois, il saluto di Conoci Il Sindaco Mario Conoci ha voluto ricordare così, come di seguito riportato, la figura di Giuseppe Fois, imprenditore del settore dell´olivicoltura, scomparso giovedì ad Alghero per un male incurabile



ALGHERO - «La città perde una figura di assoluto rilievo nel settore dell’imprenditoria. Giuseppe Fois ha segnato un’impronta indelebile nel campo dell’olivicoltura algherese, portando il nome della nostra città a livello internazionale. Non si contano i riconoscimenti che la sua creatura, l’Accademia Olearia, ha ottenuto nei più autorevoli concorsi del settore. Ha investito, ha innovato, ha fatto compiere un salto di qualità alla produzione dell’extravergine, con l’apporto dei suoi figli Antonello e Alessandro ha creato un’impresa modello. Un uomo di campagna, legato alla tradizione e alla modernità. Il suo impegno ha consentito alla nostra economia di crescere, di creare sviluppo e ha contribuito a far conoscere le nostre produzioni dell’agroalimentare. Faccio le mie più sentite condoglianze da parte mia, dell’Amministrazione e della Giunta, alla sua famiglia». Queste le parole del sindaco di Alghero, Mario Conoci, per la prematura scomparsa di Giuseppe Fois [ LEGGI ].